У Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адреси

Цього разу адрес дуже мало. Поки що, за даними Дніпровської філії “Газмережі”, блакитного палива не буде за двома адресами.
У день проведення робіт власники газифікованих приміщень повинні впустити ремонтників до себе в оселі. Газ повернуть, як тільки всі роботи завершать.
Як зазначили в компанії, гроші на ремонти беруть із тих коштів, які споживачі сплачують за постачання газу, тож наполегливо рекомендують не накопичувати борги.
Зверніть увагу! Сплачувати треба до 20 числа за наступними реквізитами:
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