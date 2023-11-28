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У Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адреси

Сьогодні 18:40
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Газовики сповістили, де у грудні будуть вимикати газ.

Новости Днепра про У Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адреси

Цього разу адрес дуже мало. Поки що, за даними Дніпровської філії “Газмережі”, блакитного палива не буде за двома адресами. 

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання у грудні поточного року буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків:
 
Так, газу 1 грудня не буде: 
  • пров. Василівський, 6
  • вул. Осіння, 11а

У день проведення робіт власники газифікованих приміщень повинні впустити ремонтників до себе в оселі. Газ повернуть, як тільки всі роботи завершать. 

Як зазначили в компанії, гроші на ремонти беруть із тих коштів, які споживачі сплачують за постачання газу, тож наполегливо рекомендують не накопичувати борги. 

Зверніть увагу! Сплачувати треба до 20 числа за наступними реквізитами:

  • ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
  • код ЄДРПОУ 45087207
  • п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»

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Новости Днепра про У Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адресиРусский

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