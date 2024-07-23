Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі в гіпермаркеті “METRO” шукали вибухівку

Сьогодні 09:31
просмотров

У Дніпрі знову "замінували" гіпермаркет.

Новости Днепра про У Дніпрі в гіпермаркеті

Минулої доби, 22 липня, на електронну адресу ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» невідомі надіслали повідомлення про замінування одного з гіпермаркетів у Дніпрі. 

Про це йдеться у публікації на порталі міськради. 

Після проведення обшуків, вибухонебезпечних предметів не виявили. Інформація про замінування виявилася хибною.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі двічі за добу шукали вибухівку в будівлі СБУ та торговельних центрах.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в гіпермаркеті Українська Новости Днепра про У Дніпрі в гіпермаркеті Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:12
    У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП

    У Дніпрі зібрався величезний затор через ДТП.

    У Дніпрі тимчасово зачинили аквапарк “Happy day” на Перемозі: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:48
    У Дніпрі тимчасово зачинили аквапарк “Happy day” на Перемозі: що сталося

    У Дніпрі на два дні зачинили аквапарк “Happy day".

    У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:15
    У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях 

    Посадовець КЕУ розтратив півмільйона гривень.

    У Нікополі врятували косулю, яка 5 годин провела у каналізаційному відстійнику, глибиною 8 метрів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    У Нікополі врятували косулю, яка 5 годин провела у каналізаційному відстійнику, глибиною 8 метрів

    У Нікополі врятували дику косулю, яка забрела в каналізаційний відстійник.

    Наверх