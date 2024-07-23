У Дніпрі в гіпермаркеті “METRO” шукали вибухівку

У Дніпрі знову "замінували" гіпермаркет.

Минулої доби, 22 липня, на електронну адресу ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» невідомі надіслали повідомлення про замінування одного з гіпермаркетів у Дніпрі.

Про це йдеться у публікації на порталі міськради.

Після проведення обшуків, вибухонебезпечних предметів не виявили. Інформація про замінування виявилася хибною.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі двічі за добу шукали вибухівку в будівлі СБУ та торговельних центрах.

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