У Дніпрі в дворі багатоповерхівки квітують кактуси (ФОТО)

У дворі багатоповерхівки на Перемозі розквітнули кактуси.

На проспекті Героїв, 32 розквітнули кактуси. Цим феноменом поділилися у Facebook-спільноті “Наша Перемога”.

Якщо кабачкові клумби вже стали буденністю, то кактус вирощують посеред багатоповерхівок не часто.

Як розповіли місцеві жителі, дніпрянка Тетяна, яка живе в цьому дворі, врятувала кактус від погибелі.

Тетяна – наша людина, яка всю цю красу створила і доглядає наших палісадників. Вона врятувала цей кактус від загибелі цієї весни. Хтось його викинув на смітник. Отож, Тетяна на кілька тижнів від’їхала з дому. І саме сьогодні повертається додому у двір Тетяна – його рятівник. І кактус вирішив її так зустріти і розцвісти саме сьогодні. Збіг? Не думаю, – розповідає місцевий житель.

Дніпряни поділилися світлинами кактуса, який вже викинув цвіт.

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