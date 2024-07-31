У Дніпрі в дворі багатоповерхівки квітують кактуси (ФОТО)

На проспекті Героїв, 32 розквітнули кактуси. Цим феноменом поділилися у Facebook-спільноті “Наша Перемога”.
Якщо кабачкові клумби вже стали буденністю, то кактус вирощують посеред багатоповерхівок не часто.
Як розповіли місцеві жителі, дніпрянка Тетяна, яка живе в цьому дворі, врятувала кактус від погибелі.
Тетяна – наша людина, яка всю цю красу створила і доглядає наших палісадників. Вона врятувала цей кактус від загибелі цієї весни. Хтось його викинув на смітник. Отож, Тетяна на кілька тижнів від’їхала з дому. І саме сьогодні повертається додому у двір Тетяна – його рятівник. І кактус вирішив її так зустріти і розцвісти саме сьогодні. Збіг? Не думаю, – розповідає місцевий житель.
Дніпряни поділилися світлинами кактуса, який вже викинув цвіт.
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