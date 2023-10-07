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У Дніпрі в ДТП постраждали троє осіб, серед них одна дитина

Сьогодні 11:56
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У Дніпрі на вулиці Січових Стрільців сталася дорожньо-транспортна пригода.

Новости Днепра про У Дніпрі в ДТП постраждали троє осіб, серед них одна дитина

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Matiz та Volkswagen Passat травмовано 3 особи, з них 1 дитина: пасажири «Daewoo Matiz» громадянка, 1986 року народження, та її донька (дані встановлюються), а також пасажирка Volkswagen Passat 1983 року народження, – сказано у повідомленні.

Жінку та дитину ушпиталили до лікарні, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Пасажирку Volkswagen Passat госпіталізовано до лікарні з діагнозом забій грудної клітки та спини.

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Новости Днепра про У Дніпрі в ДТП постраждали троє осіб, серед них одна дитинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в ДТП постраждали троє осіб, серед них одна дитинаРусский

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