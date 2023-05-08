У Дніпрі в День пам’яті та примирення вшанували загиблих у Другій світовій

Дніпро вшановує День пам’яті та примирення.

Зранку 8 травня до меморіалу «Вічний вогонь» квіти пам’яті поклали представники влади міста та області, а також правоохоронці і рятувальники.

«У всьому Дніпрі залишилося лише менше сотні з тих, хто у Другій світовій бився з нацистськими окупантами і бачив, як найбільше зло ХХ століття перетворилося на попіл. Майже вісімдесят років кожен травень ніс для них особливу згадку про те, якою була ціна миру. Допоки росія знову не нагадала їм, як звучать свист ракет і розриви бомб. Ми шануємо пам’ять усіх, кого вбила Друга світова. Знаючи, що просто зараз українські воїни віддають життя, продовжують нищити нелюдів, які вирішили повторити її мерзенні злочини», — зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Зі свого боку, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що поки росія готова трощити все навкруги за свої імперські амбіції, справжня слава завжди буде на боці тих, хто стоїть за мир: «Згадаймо подвиг тих, хто боронив людство від нацизму. І переміг його. Вшануймо жертв жорстоких режимів – нацистського та радянського».

Водночас голова облради Микола Лукашук додав: «Минули десятиліття, і Україна знову охоплена полумʼям війни. Але наш ворог ніколи не здобуде перемогу. Зло завжди закінчує однаково – його знищують».

Віддати данину пам’яті до меморіалу прийшли і дніпряни. Іван Васильович згадує батька, який був учасником Другої світової, і вірить, що так само стане свідком настання миру у своїй незалежній країні: «Ми, українці, ми маємо боротися за Україну. І ми боремося. І переможемо у цьому».

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