У Дніпрі в Чечелівському районі вночі спалахнула Mazda (ФОТО)

Сьогодні вночі, 26 вересня, на вулиці Мартенівська Чечелівського району горів легковий автомобіль.

Як з’ясувалося, там на тимчасовій зупинці спалахнула Mazda 6.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 01:10.

Рятувальники прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 01:30 та ліквідували о 01:37. Вогонь повністю знищив автомобіль на загальній площі 5 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: