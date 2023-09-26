У Дніпрі в Чечелівському районі вночі спалахнула Mazda (ФОТО)

Як з’ясувалося, там на тимчасовій зупинці спалахнула Mazda 6.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 01:10.
Рятувальники прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 01:30 та ліквідували о 01:37. Вогонь повністю знищив автомобіль на загальній площі 5 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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Без паніки!
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Сьогодні, 26 вересня, близько 6:25 у Кривому Розі пролунав вибух.