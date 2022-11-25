Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю воду

Сьогодні 17:50
просмотров

Через ракетні удари рф Україна поринула у блекаут.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю воду

Поступово енергетики налагоджують електропостачання населених пунктів. Але поки що в деяких містах спостерігаються проблеми з електро- водо- та теплопостачанням. Дніпро – не виняток.

Так, у АТБ на Перемозі місцеві жителі розкупили усю питну воду.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю воду

Про це повідомляє dnepr.info.

У магазині залишилася лише вода з добавками по 11 грн за пляшку 0,5 л.

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю воду

Нагадаємо, раніше ми писали, що через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадуть. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю водуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю водуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:23
    У Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка

    Сьогодні, 25 листопада, о 10:22 на лінію «101» повідомили про…

    Люмен, літій та пластик: як вибрати ліхтарик для дому та вулиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:39
    Люмен, літій та пластик: як вибрати ліхтарик для дому та вулиці

    Тотальний блекаут у Дніпрі показав, наскільки важливо мати вдома альтернативні…

    У Дніпрі розповіли, скільки маленьких містян з’явилося на світ за добу блекауту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:32
    У Дніпрі розповіли, скільки маленьких містян з’явилося на світ за добу блекауту

    У Дніпрі попри блекаут приймали пологи.

    Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з’явилося вуличне освітлення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:50
    Уперше за час блекауту: на набережній в Дніпрі з’явилося вуличне освітлення

    У Дніпрі почали вмикати вуличне освітлення.

    Наверх