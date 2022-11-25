У Дніпрі в АТБ на Перемозі розкупили всю воду

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Поступово енергетики налагоджують електропостачання населених пунктів. Але поки що в деяких містах спостерігаються проблеми з електро- водо- та теплопостачанням. Дніпро – не виняток.

Так, у АТБ на Перемозі місцеві жителі розкупили усю питну воду.

Про це повідомляє dnepr.info.

У магазині залишилася лише вода з добавками по 11 грн за пляшку 0,5 л.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через пошкодження магістралі в частині Дніпра знову пропаде вода: коли дадуть.

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