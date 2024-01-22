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У Дніпрі в “Ашані” по знижці продають хурму з “сюрпризом” (ВІДЕО)

Сьогодні 10:34
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Ціну знизили на 28 гривень.

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У холодну пору року хочеться побалувати себе фруктами. Полиці ринків та супермаркетів досі переповнені хурмою, але не всюди вона якісна.

Так, мешканці Дніпра помітили в “Ашані”, що в ТРЦ “Караван”, цей фрукт по знижці – замість 93 грн за кілограм – всього 65 грн. Але є нюанс: ця хурма з “сюрпризом” – вона зіпсована.

Дніпряни опублікували в соцмережі відеодоказ.

На кадрах видно, що фрукти візуально коричневі, з різними цятками, а якщо взяти плід в руку, то він просто “вилазить” зі шкірки.

Ммммм, хурма! Акційна, – підписали відео містяни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Павлограда скаржаться на зелено-бурі мандарини в АТБ (ФОТО).

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