У Дніпрі в 70-х роках квитки на автобус доставляли кур’єром

У Дніпрі колись доставляли квитки на автобуси кур'єром.

У 70-х роках минулого століття у тодішньому Дніпропетровську можна було замовити квиток кур’єром. Як працювала незвична для того часу послуга розповіли в Технічному музеї “Машини часу”.

За словами дніпрянина Германа Ростиславовича, який був одним з ініціаторів запуску каси попереднього продажу квитків, це було зірковим часом в його кар’єрі “транспортника”.

У 70-х роках у місті виникла необхідність створення планового навантаження на каси продажу автобусних квитків. Тоді, аби купити білет, доводилося стояти в черзі по 30 хвилин. Транспортники вирішили запозичити досвід авіаперевізників, які вже надавали послугу попереднього замовлення.

До того часу ця послуга набула популярності в авіації й понад 95% купівель здійснювались саме таким чином.

Каса попереднього продажу автобусних квитків розташовувалася на першому поверсі будинку на площі Вокзальній, але невдовзі, аби привернути клієнтів, транспортники першими в країні запустили доставку квитків додому.

Для цього був куплений автомобіль ІЖ 2715 Пирожок, на якому упродовж дня водій розвозив квитки за попереднім замовленням, які касири отримали телефоном. На фото вище саме та машина “кур’єра”.

Вручення квитків було у фірмовому конверті з вкладеним листком розкладу руху автобусів.

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