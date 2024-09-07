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У Дніпрі урбаністи пропонують реконструювати Європейський бульвар

Сьогодні 10:42
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У Дніпрі запропонували проєкт реконструкції Європейського бульвару.

Новости Днепра про У Дніпрі урбаністи пропонують реконструювати Європейський бульвар

Ідеї для змін опублікували у пабліку “Urban Dnipro”.

Тож що потрібно змінити на Європейці?

1) Насамперед — додати більше дерев та зелені. Влітку бульвар стає пательнею саме через брак дерев;

2) Також дуже спекотно через велику площу мощення, яке нагрівається. Тому мощення має бути менше. Доцільно виділити транзитні зони, натомість простір між ними озеленити;

3) Бруківка — поганий тип мощення з точки зору безбарʼєрності. Тому її потрібно змінити на гладку плитку без фаски, – йдеться у дописі.

Також “урбаністи” закликають додати місця для відпочинку (можливо альтанки чи лаунж-крісла) в затінку дерев.

Про офіційні наміри змінювати простір на Європейському бульвару не повідомлялось.

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Новости Днепра про У Дніпрі урбаністи пропонують реконструювати Європейський бульварУкраїнська

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