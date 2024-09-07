У Дніпрі урбаністи пропонують реконструювати Європейський бульвар

У Дніпрі запропонували проєкт реконструкції Європейського бульвару.

Ідеї для змін опублікували у пабліку “Urban Dnipro”.

Тож що потрібно змінити на Європейці?

1) Насамперед — додати більше дерев та зелені. Влітку бульвар стає пательнею саме через брак дерев;

2) Також дуже спекотно через велику площу мощення, яке нагрівається. Тому мощення має бути менше. Доцільно виділити транзитні зони, натомість простір між ними озеленити;

3) Бруківка — поганий тип мощення з точки зору безбарʼєрності. Тому її потрібно змінити на гладку плитку без фаски, – йдеться у дописі.