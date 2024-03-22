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У Дніпрі уламки ворожих ракет пошкодили фасади багатоповерхівок (ФОТО)

Сьогодні 10:20
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Уранці 22 березня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. В області діють екстрені відключення електроенергії.

Крім того, у Дніпрі внаслідок падіння уламків ворожих ракет пошкоджено фасади багатоповерхових будинків та вибиті вікна.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Новости Днепра про У Дніпрі уламки ворожих ракет пошкодили фасади багатоповерхівок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі уламки ворожих ракет пошкодили фасади багатоповерхівок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі уламки ворожих ракет пошкодили фасади багатоповерхівок (ФОТО)

Зазначається, що на місцях події працюють правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф. Інформації про постраждалих поки немає. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням. Також є зміни у роботі електротранспорту. 

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Новости Днепра про У Дніпрі уламки ворожих ракет пошкодили фасади багатоповерхівок (ФОТО)Українська

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