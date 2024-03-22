У Дніпрі уламки ворожих ракет пошкодили фасади багатоповерхівок (ФОТО)

Уранці 22 березня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. В області діють екстрені відключення електроенергії.

Крім того, у Дніпрі внаслідок падіння уламків ворожих ракет пошкоджено фасади багатоповерхових будинків та вибиті вікна.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначається, що на місцях події працюють правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф. Інформації про постраждалих поки немає. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Дніпрі через ворожу атаку виникли проблеми з опаленням та водопостачанням. Також є зміни у роботі електротранспорту.

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