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У Дніпрі у театрі імені Шевченка побудують сховище за 300 тисяч євро

Сьогодні 10:33
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На будівництво сховища у театрі імені Шевченка у Дніпрі витратять 300 тисяч євро.

Новости Днепра про У Дніпрі у театрі імені Шевченка побудують сховище за 300 тисяч євро

У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка збудують бомбосховище за 300 тисяч євро. Театр отримає від міста-побратима Дніпра Вільнюса спонсорську благодійну допомогу 300 тисяч євро на фінансування проєкту «Shelter-art space».

У театрі побудують сховище. Це допоможе театру працювати у воєнних умовах та дарувати людям радість зустрічі з мистецтвом, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

“Україна вкотре відчуває потужну підтримку Литви. Як тоді у червні, коли понад 30 країн приєдналися до «Вільнюського заклику до дій» на захист культурної спадщини України. Партнерські, дружні та культурні звʼязки між нашими державами міцнішають, за що ми безмежно вдячні”, – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

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Новости Днепра про У Дніпрі у театрі імені Шевченка побудують сховище за 300 тисяч євроУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у театрі імені Шевченка побудують сховище за 300 тисяч євроРусский

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