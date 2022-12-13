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У Дніпрі у сквері вітром повалило дерево та стовп

Сьогодні 07:15
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Сильний вітер, про який попереджали мешканців Дніпра 12 грудня, повалив зі скверу Старова дерево та стовп.

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері вітром повалило дерево та стовп

Про це повідомляє КП “Міська інфраструктура”.

Порив вітру зламав дерево, яке своєю чергою зламало ліхтарний стовп. На щастя, у цей момент людей поряд не було, тож ніхто не постраждав.

Комунальники оперативно усунули наслідки бурхливої стихії.

Новости Днепра про У Дніпрі у сквері вітром повалило дерево та стовп

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