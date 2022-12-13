У Дніпрі у сквері вітром повалило дерево та стовп

Про це повідомляє КП “Міська інфраструктура”.
Порив вітру зламав дерево, яке своєю чергою зламало ліхтарний стовп. На щастя, у цей момент людей поряд не було, тож ніхто не постраждав.
Комунальники оперативно усунули наслідки бурхливої стихії.
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