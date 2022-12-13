У Дніпрі у сквері вітром повалило дерево та стовп

Сильний вітер, про який попереджали мешканців Дніпра 12 грудня, повалив зі скверу Старова дерево та стовп.

Про це повідомляє КП “Міська інфраструктура”.

Порив вітру зламав дерево, яке своєю чергою зламало ліхтарний стовп. На щастя, у цей момент людей поряд не було, тож ніхто не постраждав.

Комунальники оперативно усунули наслідки бурхливої стихії.

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