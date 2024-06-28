У Дніпрі у Самарському районі горів автомобіль військового: що відомо

У Самарському районі помітили займання авто.

Про це писали очевидці у місцевих Telegram-каналах та прикріпили фото, на якому видно, як горить автомобіль. Також свідки запевняли, що воно належить військовому та було підпалене невідомими.

Згодом поліція підвтердила факт підпалу авто військовослужбовця. За інформацією пресслужби ГУНП у Дніпропетровській області, сьогодні вночі у Самарському районі Дніпра невідомі підпалили припаркований автомобіль. Повідомлення про це надійшло на спецлінію “102” 28 червня близько 00:40.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Пожежу ліквідували рятувальники.

Поруч з транспортом правоохоронці виявили та вилучили речові докази, у тому числі пластикову пляшку.

Внаслідок займання пошкоджна передня частина авто.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають всі необхідні заходи для встановлення та затримання причетних осіб, – повідомили у публікації пресслужби ГУНП.

Нагадаємо, вчора ми писали, що на Дніпропетровщині знову підпалили авто військовослужбовця. Окрім того, раніше фіксували випадки навмисного підпалу транспорту військовослужбовців підлітками, яких вербують російські спецслужби та обіцяють за це гроші. Перший випадок у Дніпрі стався 10 червня. Тоді невідомі кинули коктейль Молотова в авто, на якому було написано “Евакуація ЗСУ”. Винуватців цього злочину вже затримали, ними виявилися мешканці Дніпра від 17 до 21 року. Тоді їм загрожувало обмеження волі на строк до 10 років.

Наразі правоохоронці повідомляють:

Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання — до довічного ув’язнення.

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