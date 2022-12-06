У Дніпрі у ресторані під столом знайшли “гранату”: коментар поліції

Співробітники закладу викликали правоохоронців, ті оперативно прибули на місце події та затримали чоловіка.
Як нам повідомили у поліції, граната виявилася несправжньою, то була іграшка.
Навіщо чоловік вирішив так пожартувати – поки невідомо.
Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію!
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