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У Дніпрі у ресторані під столом знайшли “гранату”: коментар поліції

Сьогодні 13:12
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Ми повідомляли, що у Дніпрі у ресторані Bartolomeo під столом невідомий чоловік залишив предмет, схожий на гранату.

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Співробітники закладу викликали правоохоронців, ті оперативно прибули на місце події та затримали чоловіка.

Як нам повідомили у поліції, граната виявилася несправжньою, то була іграшка.

Навіщо чоловік вирішив так пожартувати – поки невідомо.

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію!

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