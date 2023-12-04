У Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції

У неділю, 3 грудня, на вулиці Щербаня у покинутій будівлі знайшли тіло 47-річної жінки. На її голові, тулубі та кінцівках були колото-різані рани.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка, який знаходився на дні цистерни.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП.
Інцидент стався в суботу, 2 грудня, на вулиці Центральна.
У середмісті Дніпра вже з'явилася перша ялинка, але вона виявилася…
Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху!