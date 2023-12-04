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  • У Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції

У Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції

Сьогодні 13:00
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Наразі триває слідство.
Новости Днепра про У Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції

Фото умовне.

У неділю, 3 грудня, на вулиці Щербаня у покинутій будівлі знайшли тіло 47-річної жінки. На її голові, тулубі та кінцівках були колото-різані рани.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка, який знаходився на дні цистерни.

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Новости Днепра про У Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліціїУкраїнська

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