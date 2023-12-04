У Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції

Наразі триває слідство.

У неділю, 3 грудня, на вулиці Щербаня у покинутій будівлі знайшли тіло 47-річної жінки. На її голові, тулубі та кінцівках були колото-різані рани.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на підприємстві знайшли труп чоловіка, який знаходився на дні цистерни.

Читайте також:

Українська

Автор: