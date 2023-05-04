У Дніпрі у п’ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адреси

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 5 травня світла з 8:00 до 20:00 не буде за такими адресами:

вул. Макарова, 1, 1-А, 1-Б;

пров. Ялицевий, 3, 7;

вул. 152-ї Дивізії, 2, 2-А, 4, 4-А, 6;

вул. Василя Сліпака, 50-А, 52;

вул. Гладкова, 25, 27, 28, 29, 31;

вул. Інженерна, 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 6;

вул. Казакевича, 1, 3;

просп. Богдана Хмельницького, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127.

А з 08:00 до 16:00 світла не буде:

вул. Титова, 14, 14-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-Д, 20, 20-А, 22, 22-А, 23, 24, 28, 29-Л, 30, 32.

Тому підготуйтеся: зарядіть телефони та повербанки!

Оновлено: також завтра світла не буде:

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