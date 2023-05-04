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  • У Дніпрі у п’ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адреси

У Дніпрі у п’ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адреси

Сьогодні 16:41
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У п'ятницю, 5 квітня, деяким мешканцям Дніпра знову вимкнуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адреси

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
 
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
 
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
 
Так, 5 травня світла з 8:00 до 20:00 не буде за такими адресами:
  • вул. Макарова, 1, 1-А, 1-Б;
  • пров. Ялицевий, 3, 7;
  • вул. 152-ї Дивізії, 2, 2-А, 4, 4-А, 6;
  • вул. Василя Сліпака, 50-А, 52;
  • вул. Гладкова, 25, 27, 28, 29, 31;
  • вул. Інженерна, 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 6;
  • вул. Казакевича, 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницького, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127.
А з 08:00 до 16:00 світла не буде:
  • вул. Титова, 14, 14-А, 18, 18-А, 18-Б, 18-Д, 20, 20-А, 22, 22-А, 23, 24, 28, 29-Л, 30, 32.

Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адреси

Тому підготуйтеся: зарядіть телефони та повербанки!

Оновлено: також завтра світла не буде: 

Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адреси

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Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю знову деяким мешканцям вимкнуть світло на 12 годин: адресиРусский

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