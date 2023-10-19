У Дніпрі у п’ятницю трамваї №12 тимчасово змінять маршрут: подробиці

У п’ятницю, 20 жовтня, у Дніпрі трамваї №12 тимчасово змінять маршрут.
Так, з 11:00 до 15:00 вони прямуватимуть скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського без заїзду на площу Старомостову.
Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Вартових Неба.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води.
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