У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо (ВІДЕО)

У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо, воно покотилося по проїзній частині в бік тротуару, де зачепило припарковану автівку.
Відео опублікували дніпряни у соцмережі.
На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.
Водій Daewoo, незважаючи на відірване колесо, впорався з керуванням та припаркував автівку.
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