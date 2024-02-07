У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо (ВІДЕО)

Інцидент стався сьогодні вранці на Слобожанському проспекті.

У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо, воно покотилося по проїзній частині в бік тротуару, де зачепило припарковану автівку.

Відео опублікували дніпряни у соцмережі.

На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Водій Daewoo, незважаючи на відірване колесо, впорався з керуванням та припаркував автівку.

Читайте також:

Українська

Автор: