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У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо (ВІДЕО)

Сьогодні 09:39
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Інцидент стався сьогодні вранці на Слобожанському проспекті.

Новости Днепра про У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо (ВІДЕО)

У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо, воно покотилося по проїзній частині в бік тротуару, де зачепило припарковану автівку.

Відео опублікували дніпряни у соцмережі.

На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Водій Daewoo, незважаючи на відірване колесо, впорався з керуванням та припаркував автівку.

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Новости Днепра про У Дніпрі у Daewoo під час руху відірвалося колесо (ВІДЕО)Українська

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