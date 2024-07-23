У Дніпрі тимчасово зачинили аквапарк “Happy day” на Перемозі: що сталося

У Дніпрі на два дні зачинили аквапарк “Happy day".

Після скарг людей на проблеми зі шкірою після купання в аквапарку, його закрили на санітарний день 22 липня. Адміністрація закладу обіцяла відкрити басейни для відвідувачів сьогодні, 23 липня. Однак цього не сталося.

На сторінці в Instagram аквапарку “Happy day” повідомили, що сьогодні, 23 липня, заклад зачинений. Це пояснили тим, що там продовжуються роботи з поліпшення та підвищення якості аквапарку. Його відкриють завтра, 24 липня.

«На сьогодні у нас були заплановані роботи з поліпшення та підвищення якості роботи аквапарку, на жаль, не все вдалося зробити, зокрема через зіпсовану погоду сьогодні вранці. Ми вимушені взяти ще один день для закінчення всіх технічних моментів, щоб зустріти вас в повній готовності 24 липня», – йдеться на сторінці аквапарку в Instagram.

Нагадаємо, мешканці поскаржилися на сильне подразнення шкіри, після купання в басейнах аквапарку на Набережній Перемоги. Вони розповіли про почервоніння, висипання на шкірі та свербіж.

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