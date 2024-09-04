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У Дніпрі тимчасово світло відключатимуть частіше: змінені графіки

Сьогодні 10:33
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Застосування обмежень споживання електроенергії тимчасово збільшено.

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово світло відключатимуть частіше: змінені графіки

У ЦЕК оприлюднили оновлені графіки застосувань погодинних відключень, у зв’язку із цим світла буде трохи менше. Зауважимо, що з 09:00 до 10:20 застосовувалися відключення 3 черг одночасно, замість двох, як планувалося раніше. 

Пізніше у ЦЕК повідомили про те, що з 10:10 до 13:00 відключатимуть дві черги абонентів одночасно. Станом на 10:30 застосовуться відключення 1 та 2 черг. Скасовано відключення 5 черги. 

Про подальші зміни у графіках не повідомляється. Стежити за ними можна у Telegram-каналі ЦЕК. 

Якщо надалі змін не буде, з 13:00 діятимуть графіки, про які ми писали раніше. 

Абоненти ДТЕК можуть слідкувати за відключеннями світла на офіційному порталі енергетичної компанії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що У ДТЕК відреагували на численні скарги дніпрян щодо частих відключень світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово світло відключатимуть частіше: змінені графікиУкраїнська

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