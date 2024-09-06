У Дніпрі тимчасово скасували графіки відключень світла

Світло не відключатимуть протягом декількох годин.

За розпорядженням Укренерго, сьогодні, 6 вересня, світло в Дніпрі та області не відключатимуть протягом певного часу.

Такі хороші новини опублікували на офіційних сторінках в соціальних мережах обленерго.

Тож і для абонентів ЦЕК, і для споживачів ДТЕК графіки відключень не діятимуть з 11:00 до 16:00.

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