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У Дніпрі тимчасово скасували графіки відключень світла

Сьогодні 10:48
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Світло не відключатимуть протягом декількох годин.

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово скасували графіки відключень світла

За розпорядженням Укренерго, сьогодні, 6 вересня, світло в Дніпрі та області не відключатимуть протягом певного часу. 

Такі хороші новини опублікували на офіційних сторінках в соціальних мережах обленерго.

Тож і для абонентів ЦЕК, і для споживачів ДТЕК графіки відключень не діятимуть з 11:00 до 16:00

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово скасували графіки відключень світла

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