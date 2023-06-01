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У Дніпрі цілий мікрорайон залишився без води: причина

Сьогодні 15:20
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Новости Днепра про У Дніпрі цілий мікрорайон залишився без води: причина

У Дніпрі сьогодні мікрорайон Корея залишився без води.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Березнева, 21.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі цілий мікрорайон залишився без води: причина

Також сьогодні залишилися без води мешканці:

  • вул. Батальйону Дніпро, 40;
  • просп. Сергія Нігояна, 2-74;
  • вул. Щепкіна, 1-15;
  • сел. Олександрівка;
  • смт Слобожанське;
  • вул. Шевченка, 17-29;
  • вул. Гоголя, 1-17;
  • сел. Новоолександрівка;
  • сел. Кам’янка;
  • сел. Волоське;
  • сел. Братське.

Причина – проведення аварійних робіт.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на два дні вимкнуть світло через ремонтні роботи: де саме.

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Новости Днепра про У Дніпрі цілий мікрорайон залишився без води: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі цілий мікрорайон залишився без води: причинаРусский

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