У Дніпрі цілий мікрорайон залишився без води: причина

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У Дніпрі сьогодні мікрорайон Корея залишився без води.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Березнева, 21.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також сьогодні залишилися без води мешканці:

вул. Батальйону Дніпро, 40;

просп. Сергія Нігояна, 2-74;

вул. Щепкіна, 1-15;

сел. Олександрівка;

смт Слобожанське;

вул. Шевченка, 17-29;

вул. Гоголя, 1-17;

сел. Новоолександрівка;

сел. Кам’янка;

сел. Волоське;

сел. Братське.

Причина – проведення аварійних робіт.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на два дні вимкнуть світло через ремонтні роботи: де саме.

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