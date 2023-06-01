У Дніпрі цілий мікрорайон залишився без води: причина

У Дніпрі сьогодні мікрорайон Корея залишився без води.
Причина – проведення аварійних робіт на вул. Березнева, 21.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Також сьогодні залишилися без води мешканці:
Причина – проведення аварійних робіт.
Водопостачання також буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на два дні вимкнуть світло через ремонтні роботи: де саме.
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