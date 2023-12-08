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У Дніпрі ЦЕК запланувала на сьогодні відключення світла: адреси

Сьогодні 07:25
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Новости Днепра про У Дніпрі ЦЕК запланувала на сьогодні відключення світла: адреси

Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі компанія ЦЕК запланувала відключення світла.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Титова: 15-А, 17;
  • вул. Василя Сліпака: 36, 38, 40, 42;
  • вул. Киргизька: 2;
  • вул. Перемоги: 115;

А з 10:00 до 16:00:

  • вул. Макарова: 1-Б.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі ЦЕК запланувала на сьогодні відключення світла: адресиУкраїнська

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