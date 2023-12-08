У Дніпрі ЦЕК запланувала на сьогодні відключення світла: адреси

Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі компанія ЦЕК запланувала відключення світла.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А з 10:00 до 16:00:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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