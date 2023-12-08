У Дніпрі ЦЕК запланувала на сьогодні відключення світла: адреси

Зарядіть телефони та повербанки!

Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі компанія ЦЕК запланувала відключення світла.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Титова: 15-А, 17;

вул. Василя Сліпака: 36, 38, 40, 42;

вул. Киргизька: 2;

вул. Перемоги: 115;

А з 10:00 до 16:00:

вул. Макарова: 1-Б.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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