У Дніпрі три жилмасиви та низка будинків без води: коли повернуть водопостачання

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, нині зупинена ПНС по вулиці Кожум’яки, через що знизився тиск на верхніх поверхах низки будинків. Також через проведення аварійних робіт по проспекту Героїв, 4 без води частина ж/м Перемога.
Перебої з водою спостерігаються за адресами:
Зовсім без води: ж/м Перемога 4, 5, 6. Також знижено тиск на житлових масивах Перемога 1, 2, 3.
Також проводяться аварійні роботи по вулиці Високогірній, 2. Припинено водопостачання на:
Усюди водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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