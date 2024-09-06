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  • У Дніпрі три жилмасиви та низка будинків без води: коли повернуть водопостачання

У Дніпрі три жилмасиви та низка будинків без води: коли повернуть водопостачання

Сьогодні 10:13
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У Дніпрі з самого ранку є перебої з водою. 

Новости Днепра про У Дніпрі три жилмасиви та низка будинків без води: коли повернуть водопостачання

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, нині зупинена ПНС по вулиці Кожум’яки, через що знизився тиск на верхніх поверхах низки будинків. Також через проведення аварійних робіт по проспекту Героїв, 4 без води частина ж/м Перемога. 

Перебої з водою спостерігаються за адресами:

  • вулиці Кожумʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • проспекті Слобожанському, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83А, 85;
  • вулиці Дарницькій, 4, 7, 9, 11.

Зовсім без води: ж/м Перемога 4, 5, 6. Також знижено тиск на житлових масивах Перемога 1, 2, 3. 

Також проводяться аварійні роботи по вулиці Високогірній, 2. Припинено водопостачання на:

  • вулиці Високогірна, 2;
  • вулиці Тиловій.

Усюди водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

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Новости Днепра про У Дніпрі три жилмасиви та низка будинків без води: коли повернуть водопостачанняУкраїнська

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