У Дніпрі троє підлітків заради розваги трощили майно у скейтпарку

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Діти кидали у сквері Усачова стільці, потім ці кадри потрапили до різних соцмереж.
Всіх трьох вже знайшли, вони навіть встигли попросити вибачення на камеру за свої дії.
На батьків наклали дисциплінарне покарання.
У вересні цього року підліткам доведеться виправляти свою поведінку.
Кожної неділі вони за згоди батьків будуть допомагати комунальникам прибирати скейтпарк.
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