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У Дніпрі троє підлітків заради розваги трощили майно у скейтпарку

Сьогодні 12:58
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Троє підлітків розваги трощили міське майно.

Новости Днепра про У Дніпрі троє підлітків заради розваги трощили майно у скейтпарку

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Діти кидали у сквері Усачова стільці, потім ці кадри потрапили до різних соцмереж.

Всіх трьох вже знайшли, вони навіть встигли попросити вибачення на камеру за свої дії.

На батьків наклали дисциплінарне покарання.

У вересні цього року підліткам доведеться виправляти свою поведінку.

Кожної неділі вони за згоди батьків будуть допомагати комунальникам прибирати скейтпарк.

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Новости Днепра про У Дніпрі троє підлітків заради розваги трощили майно у скейтпаркуУкраїнська

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