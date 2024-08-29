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  • У Дніпрі тролейбуси, які їдуть на лівий берег, завершать роботу значно раніше

У Дніпрі тролейбуси, які їдуть на лівий берег, завершать роботу значно раніше

Сьогодні 16:01
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У Дніпрі є зміни в роботі транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі тролейбуси, які їдуть на лівий берег, завершать роботу значно раніше

Сьогодні деякі тролейбуси у Дніпрі закінчать свою роботу раніше

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • тролейбуси №2

від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:21;
від ж/м Парус-2 о 20:59.

  • тролейбуси №3

від вул. Холодильної о 20:38;
від пл. Старомостової о 21:17.

  • тролейбуси №10

від Історичного музею о 20:25;
від ж/м Перемога-5 о 19:59.

  • тролейбуси №12 

від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:29;
від ж/м Перемога-6 о 21:06.

  • тролейбуси №14

від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 21:24;
від ж/м Сонячний о 21:09.

  • тролейбуси №17

від ж/м Калиновський о 20:56;
від вул. Європейської о 20:59.

  • тролейбуси №20

від ж/м Лівобережний-3 о 20:59;
від вул. Європейської о 20:20.

Зміни пов’язані з роботами по ремонту контактної мережі на просп. Слобожанському.

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Новости Днепра про У Дніпрі тролейбуси, які їдуть на лівий берег, завершать роботу значно ранішеУкраїнська

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