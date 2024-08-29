У Дніпрі тролейбуси, які їдуть на лівий берег, завершать роботу значно раніше

Сьогодні деякі тролейбуси у Дніпрі закінчать свою роботу раніше
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:21;
від ж/м Парус-2 о 20:59.
від вул. Холодильної о 20:38;
від пл. Старомостової о 21:17.
від Історичного музею о 20:25;
від ж/м Перемога-5 о 19:59.
від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:29;
від ж/м Перемога-6 о 21:06.
від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 21:24;
від ж/м Сонячний о 21:09.
від ж/м Калиновський о 20:56;
від вул. Європейської о 20:59.
від ж/м Лівобережний-3 о 20:59;
від вул. Європейської о 20:20.
Зміни пов’язані з роботами по ремонту контактної мережі на просп. Слобожанському.
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