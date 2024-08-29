У Дніпрі тролейбуси, які їдуть на лівий берег, завершать роботу значно раніше

У Дніпрі є зміни в роботі транспорту.

Сьогодні деякі тролейбуси у Дніпрі закінчать свою роботу раніше

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

тролейбуси №2

від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:21;

від ж/м Парус-2 о 20:59.

тролейбуси №3

від вул. Холодильної о 20:38;

від пл. Старомостової о 21:17.

тролейбуси №10

від Історичного музею о 20:25;

від ж/м Перемога-5 о 19:59.

тролейбуси №12

від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 20:29;

від ж/м Перемога-6 о 21:06.

тролейбуси №14

від вул. Королеви Єлизавети ІІ о 21:24;

від ж/м Сонячний о 21:09.

тролейбуси №17

від ж/м Калиновський о 20:56;

від вул. Європейської о 20:59.

тролейбуси №20

від ж/м Лівобережний-3 о 20:59;

від вул. Європейської о 20:20.

Зміни пов’язані з роботами по ремонту контактної мережі на просп. Слобожанському.

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