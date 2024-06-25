У Дніпрі тролейбус №12 тимчасово курсуватиме по-іншому

Сьогодні, 25 червня, тролейбус №12 змінить маршрут.

Про це повідомляють у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Тролейбус №12 курсуватиме за скороченим маршрутом – до бульвару Слави без заїзду до провулка Штабного. Окрім цього, скасовуються зупинки «Бакенська», «ж/м Перемога-5», «просп. Героїв» в напрямку до вул. Королеви Єлизавети ІІ.

Такі зміни пов’язані з виконанням монтажу повітряної лінії зв’язку над контактною мережею по просп. Героїв, та триватимуть недовго – з 11:00 до 12:00 25 червня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що кілька популярних електричок на Дніпропетровщині відновили рух. Також, наразі продовжуються ремонтні роботи на колії на проспекті Лесі Українки – вулиця Степана Бандери, у зв’язку з цим громадський транспорт курсує за зміненим маршрутом.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: