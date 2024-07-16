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У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудови

16.07.2024 17:53
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У Дніпрі трансформували вулицю, яку не ремонтували з дня побудови житлого масиву.

Новости Днепра про У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудови

Поступово змінюється одна з занедбаних вулиць на лівобережжі Дніпра – Холодильна. Деякі її відрізки не знали ремонту з моменту забудови житлового масиву. Доріг не було, машини їздили по “ґрунтовкам”, а люди за відсутності тротуару, протоптували народні стежки через хащі та вікові калюжі.

Але нещодавно вулиця почала трансформуватися, повідомляє спільнота Urban Dnipro. Урбаністи зазначають, що не всі проєктні рішення підрядник реалізував саме в цій частині вулиці належним чином, що трохи зіпсувало загальну картину. Ремонт роблять в межах обмежених ресурсів, тому багато від чого довелося відмовитися. Однак базові покращення, які стосуються комфорту та інклюзивності, вже присутні.

Що змінилося?

  • Безбар’єрні та безперервні тротуари, що не обриваються в проїздах.
  • Мощення крупноформатною плиткою без фаски.
  • Кишені для лавок.
  • Місце для суцільного озеленення.

На фото було/стало можна побачити, як змінилася ця вулиця. 

Новости Днепра про У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудови

Новости Днепра про У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудови

Новости Днепра про У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудови

Новости Днепра про У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудови

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Новости Днепра про У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудовиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудовиРусский

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