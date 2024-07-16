У Дніпрі трансформували частину вулиці, яку не ремонтували з моменту її побудови

Поступово змінюється одна з занедбаних вулиць на лівобережжі Дніпра – Холодильна. Деякі її відрізки не знали ремонту з моменту забудови житлового масиву. Доріг не було, машини їздили по “ґрунтовкам”, а люди за відсутності тротуару, протоптували народні стежки через хащі та вікові калюжі.
Але нещодавно вулиця почала трансформуватися, повідомляє спільнота Urban Dnipro. Урбаністи зазначають, що не всі проєктні рішення підрядник реалізував саме в цій частині вулиці належним чином, що трохи зіпсувало загальну картину. Ремонт роблять в межах обмежених ресурсів, тому багато від чого довелося відмовитися. Однак базові покращення, які стосуються комфорту та інклюзивності, вже присутні.
На фото було/стало можна побачити, як змінилася ця вулиця.
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