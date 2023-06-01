У Дніпрі трамваї №5 три дні курсуватимуть за зміненим маршрутом

2 червня з 10:00 до 19:00, а також 3 та 4 червня з 09:00 до 19:00 закривається рух трамваїв вулицею Романа Шухевича.
У зв’язку з цим трамваї №5 курсуватимуть за двома напрямками:
а) від ж/м Західний:
б) від Університету науки та технологій:
Трамваї №14 курсувати не будуть.
З 2 червня на цій ділянці дороги хочуть перекрити рух і для іншого транспорту. Відповідний проект розпорядження з’явився на сайті міської ради. Мер поки не підписав розпорядження, тому воно ще не набуло чинності.
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