У Дніпрі трамваї №5 три дні курсуватимуть за зміненим маршрутом

У Дніпрі через ремонт колії на три дні в роботу деяких трамваїв буде внесено зміни.

2 червня з 10:00 до 19:00, а також 3 та 4 червня з 09:00 до 19:00 закривається рух трамваїв вулицею Романа Шухевича.

У зв’язку з цим трамваї №5 курсуватимуть за двома напрямками:

а) від ж/м Західний:

ж/м Західний – вул. Данила Галицького – вул. Маяковського – просп. Сергія Нігояна – Трамвайне депо.

б) від Університету науки та технологій:

Університет науки та технологій – вул. Севастопольська – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Святослава Хороброго – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича – вул. Львівська – вул. Курчатова – Залізничний вокзал.

Трамваї №14 курсувати не будуть.

З 2 червня на цій ділянці дороги хочуть перекрити рух і для іншого транспорту. Відповідний проект розпорядження з’явився на сайті міської ради. Мер поки не підписав розпорядження, тому воно ще не набуло чинності.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: