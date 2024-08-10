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У Дніпрі трамваї №1, “Ретро” та деякі тролейбуси змінять свій рух

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі деякі трамваї та тролейбус "Б" змінять свій маршрут.

Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №1,

Про це повідомляє офіційний портал міськради.

Сьогодні, 10 серпня, з 9:00 до 16:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. У зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:

  • а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
  • б) Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

У зв’язку з проведенням робіт з демонтажу аварійних конструкцій будинку по пл. Вокзальній року перенесено зупинку трамваїв №1, «Ретро» та тролейбусів «Б» та розміщено в районі пл. Вокзальна, 2, – йдеться у дописі міськради.

Інші маршрути працюватимуть за розкладом вихідного дня по своїм звичним маршрутам.

Плануйте свої поїздки з урахуванням змін.

Нещодавно ми писали про те, що ретро-трамвай зійшов з рейок.

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