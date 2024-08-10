У Дніпрі трамваї №1, “Ретро” та деякі тролейбуси змінять свій рух

Про це повідомляє офіційний портал міськради.
Сьогодні, 10 серпня, з 9:00 до 16:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. У зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:
У зв’язку з проведенням робіт з демонтажу аварійних конструкцій будинку по пл. Вокзальній року перенесено зупинку трамваїв №1, «Ретро» та тролейбусів «Б» та розміщено в районі пл. Вокзальна, 2, – йдеться у дописі міськради.
Інші маршрути працюватимуть за розкладом вихідного дня по своїм звичним маршрутам.
Плануйте свої поїздки з урахуванням змін.
Нещодавно ми писали про те, що ретро-трамвай зійшов з рейок.
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