Сайт Дніпра Новини У Дніпрі трамвай та тролейбуси, що курсують через центр, тимчасово змінять маршрут У Дніпрі трамвай та тролейбуси, що курсують через центр, тимчасово змінять маршрут
У Дніпрі 16 вересня деякі трамваї, тролейбуси та автобуси тимчасово курсуватимуть по-іншому.
У зв’язку з ремонтом контактної мережі на пл. Соборній, з 11:00 до 13:00 буде призупинено рух трамваїв. Так, маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:
Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна; Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.
Про це
повідомили в Департаменті транспорту.
Через ремонт проїзної частини по пл. Соборній, з 13:00 до 14:30, тимчасово змінять маршрути такі тролейбуси та автобуси:
тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну; тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій; автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.
Також кінцева автобусів №109К та №127 в період ремонту дороги по пл. Соборній тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею.
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