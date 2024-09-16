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У Дніпрі трамвай та тролейбуси, що курсують через центр, тимчасово змінять маршрут

Сьогодні 07:41
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У Дніпрі 16 вересня деякі трамваї, тролейбуси та автобуси тимчасово курсуватимуть по-іншому.

Новости Днепра про У Дніпрі трамвай та тролейбуси, що курсують через центр, тимчасово змінять маршрут

У зв’язку з ремонтом контактної мережі на пл. Соборній, з 11:00 до 13:00 буде призупинено рух трамваїв. Так, маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:

  • Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
  • Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Про це повідомили в Департаменті транспорту.

Через ремонт проїзної частини по пл. Соборній, з 13:00 до 14:30, тимчасово змінять маршрути такі тролейбуси та автобуси:

  • тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
  • тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
  • автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Також кінцева автобусів №109К та №127 в період ремонту дороги по пл. Соборній тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею.

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