У Дніпрі терцентри продовжуть працювати під час ремонту

У Дніпрі продовжують оновлення закладів соціального захисту, де підтримку та допомогу надають самотнім літнім містянам, а також іншим вразливим категоріям.

Мер Дніпра Борис Філатов наголошує: місто і надалі розбудовуватиме свій єдиний соціальний простір. Попри виклики війни, у територіальних центрах роблять ремонти — аби ці осередки ставали комфортнішими для підопічних.

«Робота достатньо складна, тому що ми не можемо зупиняти (надто в умовах воєнного стану) роботу наших територіальних центрів. Бо люди потребують допомоги. Її потребують наші ВПО. Нам необхідно робити ремонти тоді, коли центри працюють. Тому робимо це чергами», — зазначив Борис Філатов.

Нині роботи тривають в одному з відділів терцентру на лівому березі міста. Тут необхідні соціальні послуги отримують більше ніж тисяча дніпрян і переселенців поважного віку, а також ті, хто має інвалідність.

У будівлі ремонтують кімнати відпочинку підопічних, кабінети соціальних працівників і медичних фахівців. Крім цього, тут зроблять затишну їдальню і простір для соціальної адаптації.

Як і під час інших ремонтів, чималу увагу тут приділяють вимогам доступності. Так у приміщенні встановлять додаткові поручні, зроблять тактильні смуги з поліуретанових плиток та зниження порогів. Зручними стануть також вбиральні. Через те, що більшість будівель таких закладів зводили ще за радянських часів, тепер, аби зробити тут безбар’єрний простір, потрібне комплексне перепланування та перекладання комунікацій.

Дніпрянка Валентина відвідує цей терцентр вже п’ять років. Каже: якісний ремонт це важливо, утім, особливо цінною для неї є саме дружня тутешня атмосфера. Адже, коли почалося повномасштабне вторгнення рф, вона із подругами одразу об’єднали зусилля, аби виготовляти для воїнів обереги, допомагати волонтерам і навіть самостійно шити деякі речі.

«Коли щось оновлюється, ми просто живемо цим. Ми не здаємось і ми не здамося. Це не тільки я. Це ми, підопічні, — такі бабусі. І за 70, і під 70 і за 80 (років, — ред.). Ми настільки любимо свій терцентр, що ми дуже радіємо нашому ремонту. Ми йдемо сюди із задоволенням. А коли вже буде ремонт, мабуть, буде ще веселіше. Ми нових квітів заведем. І буде Перемога», — каже жінка.

Ремонт, який розпочали декілька тижнів тому, не заважає підопічним. Вони продовжують отримувати послуги в іншій частині будівлі. Валентина Афанасіївна відновлює відвідування терцентру через майже річну паузу: «Ми сюди ходимо. Отримуємо обіди, процедури. Я особисто процедури отримую».

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