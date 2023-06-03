У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: де саме та чому

У суботу, 3 червня, у Дніпрі та передмісті деякі мешканці залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з аварійними роботами зупинено ПНС на вул. Кожем’яки. Тому можливі перебої з водопостачанням на:
Водопостачання відновлять після завершення робіт.
Також проводяться аварійно-відновлювальні роботи на Запорізькому шосе, тому припинено водопостачання селищ:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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