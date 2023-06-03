У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: де саме та чому

Зробіть запаси питної та технічної води!

У суботу, 3 червня, у Дніпрі та передмісті деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з аварійними роботами зупинено ПНС на вул. Кожем’яки. Тому можливі перебої з водопостачанням на:

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання відновлять після завершення робіт.

Також проводяться аварійно-відновлювальні роботи на Запорізькому шосе, тому припинено водопостачання селищ:

Новоолександрівка;

Волоське;

Ракшівка;

Братське;

Кам’янка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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