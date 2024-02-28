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  • У Дніпрі та передмісті сьогодні подекуди зникла вода: причина та адреси

У Дніпрі та передмісті сьогодні подекуди зникла вода: причина та адреси

Сьогодні 14:28
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні подекуди зникла вода: причина та адреси

Сьогодні, 28 лютого, у Дніпрі та передмісті подекуди зникла вода.

Причина – проведення ремонтних робіт бригадами КП «Дніпроводоканал».

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, припинено водопостачання:

  • сел. Олександрівка,
  • сел. Одинківка,
  • частково сел. Ігрень,
  • вул. Костюшка,
  • просп. Героїв, 4, 10,
  • вул. Золотоосіння, 85-103.

Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні подекуди зникла вода: причина та адресиУкраїнська

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