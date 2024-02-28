У Дніпрі та передмісті сьогодні подекуди зникла вода: причина та адреси

Сьогодні, 28 лютого, у Дніпрі та передмісті подекуди зникла вода.
Причина – проведення ремонтних робіт бригадами КП «Дніпроводоканал».
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиці.
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