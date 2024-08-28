У Дніпрі та області знову ввели екстрені відключення світла

На Дніпропетровщині знову задіяні екстрені відключення світла.

За розпорядженням НЕК Укренерго, у Дніпрі та області знову введені екстрені відключення світла, повідомляють в ДТЕК.

Це означає, що графіки відключень світла не діють, і електропостачання може бути припинено без попередження. Скільки це триватиме нині не повідомляється.

Причина – складна ситуація в енергосистемі.

Окрім Дніпропетровщини, екстрені відключеня задіяні в Києві, Київській, Одеській та Донецькій області.

Нагадаємо, 27 серпня ворог вкотре поцілив по енергетиці України, у зв’язку із цим світло знову почали відключати за графіками.

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