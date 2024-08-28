У Дніпрі та області знову ввели екстрені відключення світла

За розпорядженням НЕК Укренерго, у Дніпрі та області знову введені екстрені відключення світла, повідомляють в ДТЕК.
Це означає, що графіки відключень світла не діють, і електропостачання може бути припинено без попередження. Скільки це триватиме нині не повідомляється.
Причина – складна ситуація в енергосистемі.
Окрім Дніпропетровщини, екстрені відключеня задіяні в Києві, Київській, Одеській та Донецькій області.
Нагадаємо, 27 серпня ворог вкотре поцілив по енергетиці України, у зв’язку із цим світло знову почали відключати за графіками.
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