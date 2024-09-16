Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Сьогодні 20:47
просмотров

У Дніпрі 17 вересня знову очікується штормовий вітер.

Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища оголосили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
 
17 вересня вдень у Дніпрі та по Дніпропетровської області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
 
Тобто буревій, який наробив лиха у Дніпрі та області 16 вересня, може повернутися.
 
Будьте уважні. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Нагадаємо, до комунальників 16 вересня надійшло понад 100 звернень щодо повалених дерев та гілок. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явищеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явищеРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:08
    Жителі Дніпра випадково віднайшли на своєму городі унікальні старовинні керамічні іграшки

    Унікальні іграшки знайшли жителі Дніпра, коли поралися на городі.

    Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:29
    Назвали причину масштабної пожежі, яка охопила Дніпровський район

    Масштабну пожежу в Дніпровському районі локалізували, однак вогонь гасять досі.

    Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:34
    Жителі Дніпра та області відчули підземні поштовхи: що відомо

    Жителі Дніпра повідомляли про дивні вібрації, які було відчутно на…

    На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:14
    На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево

    У Дніпрі вирує сильний вітер, який валить дерева.

    Наверх