У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

У Дніпрі 17 вересня знову очікується штормовий вітер.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища оголосили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

17 вересня вдень у Дніпрі та по Дніпропетровської області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Тобто буревій, який наробив лиха у Дніпрі та області 16 вересня, може повернутися.

Будьте уважні.

Нагадаємо, до комунальників 16 вересня надійшло понад 100 звернень щодо повалених дерев та гілок.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: