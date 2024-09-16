Сайт Дніпра Новини У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище У Дніпрі та області знову оголосили попередження про небезпечне стихійне явище
У Дніпрі 17 вересня знову очікується штормовий вітер.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища оголосили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
17 вересня вдень у Дніпрі та по Дніпропетровської області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Тобто буревій, який наробив лиха у Дніпрі та області 16 вересня, може повернутися.
Будьте уважні.
Нагадаємо, до комунальників 16 вересня
понад 100 звернень щодо повалених дерев та гілок. надійшло Читайте також:
Українська Русский Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 20:08
Унікальні іграшки знайшли жителі Дніпра, коли поралися на городі.
Новини Дніпра
Сьогодні 19:29
Масштабну пожежу в Дніпровському районі локалізували, однак вогонь гасять досі.
Новини Дніпра
Сьогодні 18:34
Жителі Дніпра повідомляли про дивні вібрації, які було відчутно на…
Новини Дніпра
Сьогодні 18:14
У Дніпрі вирує сильний вітер, який валить дерева.