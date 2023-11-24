У Дніпрі та області запланували масове відключення електроенергії: де не буде світла з 27 по 1 грудня

У ЦЕК анонсували останнє відключення світла у листопаді.

У Центральній енергетичній компанії повідомили про планові відключення електроенергії. Цього разу вимикатимуть тимчасово світло у Дніпрі, Жовтих Водах та Криворізькому районі.

Традиційно, відключення можуть тривати від кількох годин до 12, усе залежиться від тривалості робіт.

Публікуємо адреси, де не буде світла з 27 листопада по 1 грудня.

ДНІПРО

27 ЛИСТОПАДА з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Агатової: 1;

вул. Бєхтерева: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бориса Кротова: 31, 35, 39;

вул. Бутакова: 2-4, 8, 10, 12, 17А, 21, 252;

вул. Веселка: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20, 22А, 24, 26А, 27, 32, 36, 36А 38А, 48, 96, 181, 211;

вул. Весняна: 5, 16, 31, 35;

вул. В’ячеслава Тютіна: 1-4, 5А, 6-12, 14-16, 18, 20;

вул. Дорога: 1-3, 5А, 7, 14, 16;

вул. Заводська: 36;

вул. Земська: 1, 3А;

вул. Оздоровча: 13, 18, 20;

вул. Пирогова: 7, 31, 51;

вул. Півнична: 3, 15;

вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

вул. Татарська: 8, 10, 131, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;

вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12А, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Блакитний: 2-8, 10, 11, 12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12, 12А, 14-20 (парні), 26, 157;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Смарагдовий: 1, 2А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46-60 (парні);

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Мечникова: 10, 11;

вул. Оздоровча: 1-7, 9А, 11А, 12А;

вулиця Оранжева: 1, 2Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (парні);

вул. Павлова: 1, 4, 12;

вул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 35, 41, 45;

28 ЛИСТОПАДА з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Бехтєрєва: 3, 4, 6, 9,10, 11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12, 17А, 21, 252;

вул. Веселка: 36А;

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Мечникова: 10, 11;

вул. Оздоровча: 1-7, 9А, 11А, 12А, 13;

вул. Павлова: 1, 4, 12;

вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 35, 41, 45, 51, 59;

29 ЛИСТОПАДА з 08:00 до 17:00:

вул. Оранжева: 1, 2Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парні);

пров. В’ячеслава Тютіна: 1-4, 5А, 6-12, 14-16, 18, 20;

вул. Гавриленка: 8А;

просп. Олександра Поля: 90, 98.

1 ГРУДНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Макарова: 27А.

ЖОВТІ ВОДИ

27 ЛИСТОПАДА з 08:00 до 17:00 за адресами:

бульвар Свободи: 31;

вул. Абрикосова: 1, 2, 4, 5, 7, 8-13, 15;

вул. Авангардна: 27-37 (непарні), 38-58, 60-90 (парні);

вул. Європейська: 1-6, 8;

вул. І. Ульянова: 5, 7-39;

вул. Національної гвардії України: 24, 26, 28-43, 45, 47, 49;

вул. Олімпійська: 2-19;

вул. Паркова: 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (непарні);

вул. Першотравнева: 15-21 (непарні), 22А, 23-29 (непарні), 36-46 (парні);

вул. Польова: 13, 15-22, 24-54, 58, 60, 62;

вул. Рудна: 16;

вул. Садова: 50-58 (парні), 61-71 (непарні);

вул. Саксаганська: 21, 23-27, 29-44, 46;

вул. Спортивна: 17, 21, 24-42 (парні);

вул. С. Шилова: 1-10;

вул. Франка: 1-5;

вул. Хмельницького: 22-31, 33-40, 42, 44;

вул. Шкільна: 40-46 (парні), 51;

вул. Щаслива: 20-54, 55А, 56-73, 75, 76-84 (парні);

площа Миру: 1-3, 4/1, 5, 6;

пров. Вишневий: 1-27;

пров. В. Стуса: 1-10;

пров. Гірницький: 1-26, 28;

пров. Квартальний: 1-4;

пров. Межевий: 27-30, 32-44, 46-52 (парні);

пров. О. Довженка: 1-5;

пров. Північний: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Сніжний: 1-10;

пров. Удільний: 25-37, 39, 41.

28 ЛИСТОПАДА з 08:00 до 17:00:

вул. Вереснева: 1, 2, 4-14, 16-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74;

вул. Перемоги: 1А, 2, 3Б, 4-33, 35, 39-57 (непарні);

вул. С. Федорченка: 1-5, 7-9, 11-19 (непарні), 25-31 (непарні);

вул. Футбольна: 1-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 (парні), 90А; пров. Медовий: 1-5, 7, 8;

пров. Перемоги: 2А, 29;

роз`їзд Тищенко: 7.

29 ЛИСТОПАДА з 08:00 до 17:00:

бульвар Свободи: 31;

вул. Абрикосова: 1, 2, 4, 5, 7, 8-13, 15;

вул. Авангардна: 27-37 (непарні), 38-58, 60-90 (парні);

вул. Європейська: 1-6, 8;

вул. І. Ульянова: 5, 7-39;

вул. Національної гвардії України: 24, 26, 28-43, 45, 47, 49;

вул. Олімпійська: 2-19;

вул. Паркова: 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (непарні);

вул. Першотравнева: 15-21 (непарні), 22А, 23-29 (непарні), 36-46 (парні);

вул. Польова: 13, 15-22, 24-54, 58, 60, 62;

вул. Рудна: 16;

вул. Садова: 50-58 (парні), 61-71 (непарні);

вул. Саксаганська: 21, 23-27, 29-44, 46;

вул. Спортивна: 17, 21, 24-42 (парні);

вул. С. Шилова: 1-10;

вул. Франка: 1-5;

вул. Хмельницького: 22-31, 33-40, 42, 44;

вул. Шкільна: 40-46 (парні), 51;

вул. Щаслива: 20-54, 55А, 56-73, 75, 76-84 (парні);

площа Миру: 1-3, 4/1, 5, 6;

пров. Вишневий: 1-27;

пров. В. Стуса: 1-10;

пров. Гірницький: 1-26, 28;

пров. Квартальний: 1-4;

пров. Межевий: 27-30, 32-44, 46-52 (парні);

пров. О. Довженка: 1-5;

пров. Північний: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Сніжний: 1-10;

пров. Удільний: 25-37, 39, 41.

КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН

27 ЛИСТОПАДА з 12:00 до 16:00 за адресою: вул. Володимира Великого: 29В.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: