У Дніпрі та області з 1 грудня закриються деякі підрозділи міграційної служби: де натомість отримати послуги

У Державній міграційній службі повідомили про закриття низки районних підрозділів на Дніпропетровщині.

З 1 грудня закриється 9 територіальних підрозділів ДМС у Дніпрі та області. Такі зміни пояснюють необхідністю оптимізації надання послуг. Тож припинять роботу:

Апостолівський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 53802, м. Апостолове, вул. Покровська, 6;

Південний відділ у місті Кам’янському ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 51921, м. Кам’янське, вул. Йосипа Манаєнкова, 10 А;

Слобожанський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 52005, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38;

Індустріальний відділ у місті Дніпрі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 49127, м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 51;

вул. 20-річчя Перемоги, 51; Криворізький відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 152;

Криничанський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 52300, смт. Кринички, вул. Центральна, 5;

Магдалинівський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 51100, смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 112;

Софіївський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 53100, смт. Софіївка, вул. Карпенка, 10 А;

Тернівський відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 21.

Натомість звернутися можна в місцеві ЦНАПи. Надають такі послуги:

реєстрація місця проживання чи перебування особи;

послуги сервісного центру МВС;

державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;

державна реєстрація актів цивільного стану тощо.

Увесь перелік послуг, які надають ЦНАПи можна подивитися ТУТ.

Якщо не хочете в ЦНАП, тоді можна звернутися до відділення ДМС, але в іншому районі.

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