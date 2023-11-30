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  • У Дніпрі та області з 1 грудня закриються деякі підрозділи міграційної служби: де натомість отримати послуги

У Дніпрі та області з 1 грудня закриються деякі підрозділи міграційної служби: де натомість отримати послуги

Сьогодні 15:10
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У Державній міграційній службі повідомили про закриття низки районних підрозділів на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про У Дніпрі та області з 1 грудня закриються деякі підрозділи міграційної служби: де натомість отримати послуги

З 1 грудня закриється 9 територіальних підрозділів ДМС у Дніпрі та області. Такі зміни пояснюють необхідністю оптимізації надання послуг. Тож припинять роботу:

  • Апостолівський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 53802, м. Апостолове, вул. Покровська, 6;
  • Південний відділ у місті Кам’янському ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 51921, м. Кам’янське, вул. Йосипа Манаєнкова, 10 А;
  • Слобожанський відділ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 52005, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38;
  • Індустріальний відділ у місті Дніпрі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 49127, м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 51;
  • Криворізький відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 152;
  • Криничанський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 52300, смт. Кринички, вул. Центральна, 5;
  • Магдалинівський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 51100, смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 112;
  • Софіївський сектор ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 53100, смт. Софіївка, вул. Карпенка, 10 А;
  • Тернівський відділ у місті Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 21.

Натомість звернутися можна в місцеві ЦНАПи. Надають такі послуги:

  • реєстрація місця проживання чи перебування особи;
  • послуги сервісного центру МВС;
  • державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;
  • державна реєстрація актів цивільного стану тощо.

Увесь перелік послуг, які надають ЦНАПи можна подивитися ТУТ.

Якщо не хочете в ЦНАП, тоді можна звернутися до відділення ДМС, але в іншому районі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області з 1 грудня закриються деякі підрозділи міграційної служби: де натомість отримати послугиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області з 1 грудня закриються деякі підрозділи міграційної служби: де натомість отримати послугиРусский

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