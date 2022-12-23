У Дніпрі та області сьогодні діють стабілізаційні відключення: де подивитися графіки

Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення.

Вони будуть проводитися за оновленими графіками. Ознайомитись з ними можете тут.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Графіки враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Віримо в ЗСУ та енергетичний фронт! – зазначають енергетики.

Якщо у вас дуже довго немає світла, його вимикають не за графіком, повідомте про це за посиланням.

Вистоїмо та переможемо!

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