У Дніпрі та області “посунули” графіки відключень світла

Застосування графіків відключень на сьогодні, 19 серпня, посунулось на 30 хвилин вперед, повідомили ДТЕК.
За інформацією від Укренерго дія графіків відключень почнеться на пів години пізніше – о 17:30 (замість 17:00), але й триватиме довше до 21:30 (замість 21:00).
Тобто для абонентів ДТЕК діятимуть такі графіки:
Для абонентів ЦЕК:
Якщо відбудуться зміни – про це повідомлять додатково.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі затримали шахрая, який обманув родину військового.
На ж/м Сокіл помітили павука-тигра.
Понад 100 років тому на річці Дніпро була велика кількість…
Спортсмени з Дніпра та області представлятимуть Україну на Паралімпіаді.