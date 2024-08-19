Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі та області “посунули” графіки відключень світла

Сьогодні 15:35
просмотров

У Дніпрі та області змінили графіки відключень світла.

Новости Днепра про У Дніпрі та області

Застосування графіків відключень на сьогодні, 19 серпня, посунулось на 30 хвилин вперед, повідомили ДТЕК.

За інформацією від Укренерго дія графіків відключень почнеться на пів години пізніше – о 17:30 (замість 17:00), але й триватиме довше до 21:30 (замість 21:00).

Тобто для абонентів ДТЕК діятимуть такі графіки:

  • 1 група – з 19:00 до 21:30
  • 5 група – з 17:30 до 20:00.

Для абонентів ЦЕК:

  • 5 черга: з 17:30 до 20:00.
  • 2 черга: з 20:00 до 21:30.

Якщо відбудуться зміни – про це повідомлять додатково. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Житель Дніпра надурив родину військового на 130 тисяч гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:10
    Житель Дніпра надурив родину військового на 130 тисяч гривень

    У Дніпрі затримали шахрая, який обманув родину військового.

    У Дніпрі на ж/м Сокіл виявили отруйного павука-тигра: чим він небезпечний для людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:01
    У Дніпрі на ж/м Сокіл виявили отруйного павука-тигра: чим він небезпечний для людей

    На ж/м Сокіл помітили павука-тигра.

    Змінював назву 4 рази: у Дніпрі є крихітний острів, схожий на туфлю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:39
    Змінював назву 4 рази: у Дніпрі є крихітний острів, схожий на туфлю

    Понад 100 років тому на річці Дніпро була велика кількість…

    Хто зі спортсменів Дніпра та області представить Україну на Паралімпіаді-2024
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:35
    Хто зі спортсменів Дніпра та області представить Україну на Паралімпіаді-2024

    Спортсмени з Дніпра та області представлятимуть Україну на Паралімпіаді.

    Наверх