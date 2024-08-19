У Дніпрі та області “посунули” графіки відключень світла

У Дніпрі та області змінили графіки відключень світла.

Застосування графіків відключень на сьогодні, 19 серпня, посунулось на 30 хвилин вперед, повідомили ДТЕК.

За інформацією від Укренерго дія графіків відключень почнеться на пів години пізніше – о 17:30 (замість 17:00), але й триватиме довше до 21:30 (замість 21:00).

Тобто для абонентів ДТЕК діятимуть такі графіки:

1 група – з 19:00 до 21:30

5 група – з 17:30 до 20:00.

Для абонентів ЦЕК:

5 черга: з 17:30 до 20:00.

2 черга: з 20:00 до 21:30.

Якщо відбудуться зміни – про це повідомлять додатково.

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