У Дніпрі та області попередили про надзвичайну небезпеку

У Дніпрі та області попередили про небезпеку.

На Дніпропетровщині досі зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Як повідомляє обласне управління ДСНС та Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, упродовж 4 та 5 жовтня на території регіону оголосили попередження про пожежну небезпеку.

Забороняється палити суху траву, листя та сміття. Також не бажано розпалювати багаття на відкритій місцевості. Внаслідок цих загорянь знищено понад 29 га наземних екосистем. Причинами численних пожеж на відкритих територіях, зазвичай, є необережне поводження з вогнем громадян, спалювання сміття та сухостою.

Як повідомили в ДСНС, тільки за минулу добу на території області сталося 50 пожеж в екосистемах.

За прогнозами синоптиків 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

Читайте також:

Українська

Автор: