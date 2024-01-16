У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки через погодні умови: деталі

Будь ласка, будьте обережні!

На сьогодні, 16 січня, синоптики оголосили у Дніпрі та області жовтий рівень небезпеки – очікуються ожеледь та налипання мокрого снігу.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

16 січня у центральних (крім Вінницької), Харківській та Запорізькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу ( I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на сьогодні синоптики прогнозують у Дніпрі хмарну погоду та мокрий сніг з дощем. Вітер – 7-12 м/с. Температура складе 0°…+2°С.

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