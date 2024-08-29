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У Дніпрі та області оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Сьогодні 10:27
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У Дніпропетровській області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. 

Сьогодні, 29 серпня і до кінця місяця на території Дніпропетровської області переважатиме висока (V класу) пожежна небезпека.

Це означає, що є загроза виникнення природних пожеж через неправильне поводження з вогнем. 

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Тільки за минулу добу рятувальники 106 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 96 гектарів.

У ДСНС нагадали, що особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

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