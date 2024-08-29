У Дніпрі та області оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

У Дніпропетровській області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Сьогодні, 29 серпня і до кінця місяця на території Дніпропетровської області переважатиме висока (V класу) пожежна небезпека.

Це означає, що є загроза виникнення природних пожеж через неправильне поводження з вогнем.

Тільки за минулу добу рятувальники 106 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 96 гектарів.

У ДСНС нагадали, що особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

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