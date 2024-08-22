У Дніпрі та області оголосили І рівень небезпеки

Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає гуркіт грому, тобто грозова хмара знаходиться над вами, тож небезпека удару блискавки найбільш вірогідна, зазначають у ДСНС та надають поради щодо дій під час грози:
не виходити з дому, закрити вікна, двері і димарі, подбати, щоб не було протягу, який може залучити кульову блискавку.
подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей і всього іншого, пов’язаного з зовнішнім середовищем. Не стояти біля стіни, поряд з якою росте високе дерево;
телевізор, всі електроприлади відключити від мережі, не користуватися мобільним телефоном (особливо важливо для сільської місцевості);
під час прогулянки сховатися в найближчому будинку.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"