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У Дніпрі та області оголосили І рівень небезпеки

Сьогодні 17:35
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Будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили І рівень небезпеки

У найближчу годину очікується гроза зі збереженням до кінця дня у Дніпрі та області, — Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Рівень небезпечності І (жовтий).

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили І рівень небезпеки

Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає гуркіт грому, тобто грозова хмара знаходиться над вами, тож небезпека удару блискавки найбільш вірогідна, зазначають у ДСНС та надають поради щодо дій під час грози:

  • не виходити з дому, закрити вікна, двері і димарі, подбати, щоб не було протягу, який може залучити кульову блискавку.
  • подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей і всього іншого, пов’язаного з зовнішнім середовищем. Не стояти біля стіни, поряд з якою росте високе дерево;
  • телевізор, всі електроприлади відключити від мережі, не користуватися мобільним телефоном (особливо важливо для сільської місцевості);
  • під час прогулянки сховатися в найближчому будинку.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили І рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили І рівень небезпекиРусский

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