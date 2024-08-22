У Дніпрі та області оголосили І рівень небезпеки

Будьте обережні!

У найближчу годину очікується гроза зі збереженням до кінця дня у Дніпрі та області, — Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Рівень небезпечності І (жовтий).

Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає гуркіт грому, тобто грозова хмара знаходиться над вами, тож небезпека удару блискавки найбільш вірогідна, зазначають у ДСНС та надають поради щодо дій під час грози:

не виходити з дому, закрити вікна, двері і димарі, подбати, щоб не було протягу, який може залучити кульову блискавку.

подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей і всього іншого, пов’язаного з зовнішнім середовищем. Не стояти біля стіни, поряд з якою росте високе дерево;

телевізор, всі електроприлади відключити від мережі, не користуватися мобільним телефоном (особливо важливо для сільської місцевості);

під час прогулянки сховатися в найближчому будинку.

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