У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішими

З 18 по 19 червня у Дніпропетровській області, зокрема і Дніпрі, збережеться висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Про це попереджають співробітники ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Вони закликають мешканців регіону бути обережними.

В області вже є випадки масштабного загорання сухостою.

Зокрема, 18 червня неподалік села Радевичі Широківської селищної територіальної громади Криворізького району вогнеборці гасили пожежу в екосистемі. Там горіла суха рослинність на площі 1 га.

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