У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішими

Про це попереджають співробітники ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Вони закликають мешканців регіону бути обережними.
В області вже є випадки масштабного загорання сухостою.
Зокрема, 18 червня неподалік села Радевичі Широківської селищної територіальної громади Криворізького району вогнеборці гасили пожежу в екосистемі. Там горіла суха рослинність на площі 1 га.
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Анна Кравчук
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