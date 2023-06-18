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  • У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішими

У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішими

Сьогодні 16:22
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З 18 по 19 червня у Дніпропетровській області, зокрема і Дніпрі, збережеться висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішими

Про це попереджають співробітники ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Вони закликають мешканців регіону бути обережними. 

В області вже є випадки масштабного загорання сухостою.

Зокрема, 18 червня неподалік села Радевичі Широківської селищної територіальної громади Криворізького району вогнеборці гасили пожежу в екосистемі. Там горіла суха рослинність на площі 1 га.

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішими

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Новости Днепра про У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішимиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку: мешканців закликають бути обережнішимиРусский

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