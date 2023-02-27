Їмо вдома: у Дніпрі та області на 16% знизились купівлі в закладах харчування

На Дніпропетровщині стали рідше купляти їжу в закладах харчування.

Про це йдеться в дослідженні аналітиків команди Poster POS.

Аналітики вирішили відслідкувати, як змінився трафік відвідувачів у закладах харчування по всій Україні за цей складний рік. Зазначається, що у дослідженні аналізуються транзакції тільки працюючих ресторанів та кафе. Порівнювалися показники за лютий 2023 року з аналогічним періодом в лютому 2022 року (до початку вторгнення).

Як виявилося, на заході та у центрі країни кількість відвідувачів виросла, а ось на сході та півдні суттєво зменшилась. До прикладу, на Львівщині кількість транзакцій зросла на 25%, а ось на Харківщині вона зменшилася на 45%. Найгірша ситуація на Херсонщині. Суттєво не змінилися показники на Полтавщині, Вінничині та Івано-Франківщині.

Що ж стосується Дніпропетровщини, то динаміка транзакцій знизилася на 16%, тобто люди стали рідше купляти щось в закладах харчування.

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