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У Дніпрі та області діють екстрені відключення світла

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі та області 28 листопада продовжать діяти екстрені відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі та області діють екстрені відключення світла

Складений раніше графік стабілізаційних відключень нині не діятиме.

Енергетики компанії разом із спеціалістами «Укренерго», а також співробітниками інших екстрених служб та органів державної влади роблять все можливе для оперативної стабілізації ситуації.

За добу енергетикам вдалося знизити дефіцит потужності, спричинений ворожим обстрілом до 20%. Наразі виробники електроенергії встигли покрити 80 відсотків потреб України. Споживання електрики безперервно зростає, що викликане різким похолоданням.

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