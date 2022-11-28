У Дніпрі та області діють екстрені відключення світла

Складений раніше графік стабілізаційних відключень нині не діятиме.
Енергетики компанії разом із спеціалістами «Укренерго», а також співробітниками інших екстрених служб та органів державної влади роблять все можливе для оперативної стабілізації ситуації.
За добу енергетикам вдалося знизити дефіцит потужності, спричинений ворожим обстрілом до 20%. Наразі виробники електроенергії встигли покрити 80 відсотків потреб України. Споживання електрики безперервно зростає, що викликане різким похолоданням.
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