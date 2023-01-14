У Дніпрі та області чути вибухи: що відомо

Так, мешканці Дніпра могли почути вибухи приблизно о 15:40. Гучно було і в Кривому Розі, а також деяких селищах міського типу у Синельниківському районі.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить не ігнорувати тривогу та залишатися в безпечних місцях до її закінчення.
Відомо, що в деяких людей у Дніпрі через вибухову хвилю повибивало в оселях вікна. Також повідомляється про влучання в багатоквартирний будинок. У місті багато диму.
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