У Дніпрі та області чути вибухи: що відомо

У суботу, 14 січня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, вибухи пролунали і на Дніпропетровщині.

Так, мешканці Дніпра могли почути вибухи приблизно о 15:40. Гучно було і в Кривому Розі, а також деяких селищах міського типу у Синельниківському районі.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить не ігнорувати тривогу та залишатися в безпечних місцях до її закінчення.

Відомо, що в деяких людей у Дніпрі через вибухову хвилю повибивало в оселях вікна. Також повідомляється про влучання в багатоквартирний будинок. У місті багато диму.

Чекаємо на офіційну інформацію. Новина доповнюється…

Читайте також:

Українська

Автор: