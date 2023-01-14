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У Дніпрі та області чути вибухи: що відомо

Сьогодні 16:04
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У суботу, 14 січня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, вибухи пролунали і на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про У Дніпрі та області чути вибухи: що відомо

Так, мешканці Дніпра могли почути вибухи приблизно о 15:40. Гучно було і в Кривому Розі, а також деяких селищах міського типу у Синельниківському районі. 

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить не ігнорувати тривогу та залишатися в безпечних місцях до її закінчення. 

Відомо, що в деяких людей у Дніпрі через вибухову хвилю повибивало в оселях вікна. Також повідомляється про влучання в багатоквартирний будинок. У місті багато диму. 

Чекаємо на офіційну інформацію. Новина доповнюється…

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Новости Днепра про У Дніпрі та області чути вибухи: що відомоУкраїнська

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