У Дніпрі та області чули вибух: перша офіційна інформація

На Дніпропетровщині чули вибух.

Після 17 години вечора мешканці Дніпра та області чули звук схожий на вибух.

Після цього місцеві телеграм-канали повідомили про задимлення на Дніпропетровщині.

За словами міського голова Кам’янського, на території міста не надходило інформації про руйнування чи жертв. Попередньо, це могла бути робота сил ППО.

Ось таку картину бачили мешканці десь в області. Проте чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації.

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